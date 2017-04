Catanduvenses já pagaram R$ 272 milhões em impostos em 2017

Desde janeiro, os catanduvenses pagaram aproximadamente R$ 272 milhões em impostos. Os valores foram divulgados pelo Impostômetro, ferramenta virtual que é mantida pela Associação Comercial do Estado de São Paulo.

Em todo o país, o valor chegou ao patamar de R$ 600 bilhões. O valor agrega taxas e contribuições das esferas federal, estadual e municipal.

Em 2016, esse mesmo montante foi alcançado dez dias mais tarde, em 16/4. “A arrecadação começa a subir à medida que a recessão perde força. Esperamos que a intensificação da queda da taxa básica de juros traga estímulos maiores para que a economia cresça mais rapidamente”, diz Marcel Solimeo, superintendente institucional da ACSP. O Impostômetro por ser acessado aqui.

Páscoa

O crescimento na arrecadação dos cofres públicos não é para menos. Com a Páscoa se aproximando, os itens de consumo tradicionalmente associados à data revelam-se altamente tributados.

Um almoço num restaurante, por exemplo, tem 32,31% da conta final destinados a impostos. Se a preferência for por um almoço caseiro, não vai mudar muito: 43,78% do valor do bacalhau importado é composto de tributos.

No vinho, chega a 54,73%. Nem o ovo de Páscoa será doce: 38,53% do preço vão direto para os cofres dos governos; no caso da colomba pascal e do bombom as cargas tributárias são 38,68% e 37,61%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Da Redação, com informações da ACSP

Foto – Divulgação/Arquivo NM