Catanduva vence a primeira no Paulista Feminino de Basquete

O Poty/Bax/Catanduva conquistou a primeira vitória no ‘Campeonato Paulista Feminino da 1ª Divisão – 2017’, na noite deste domingo (21 de maio), ao suplantar a ADC Bradesco, por 65 a 53 (40 a 24 no primeiro tempo), mesmo atuando no ginásio do Centro de Desenvolvimento Esportivo da ADC Bradesco, na cidade de Osasco (SP). Este duelo foi válido pela rodada final do turno da primeira fase.

Mesmo atuando fora de seus domínios, a equipe comandada pela técnica Fernanda Hartwig iniciou a partida em ritmo forte, levando vantagem sobre o rival no quarto inicial, quando abriu uma diferença de nove pontos (22 a 13), com boas performances de Gabriela dos Santos e Monique Pereira, na pontuação, as experientes Natália Burian e Fernanda Santana nas assistências. No segundo período, o duelo ficou mais equilibrado e em menor ritmo até a parte final, quando a equipe catanduvense voltou a crescer e fez a diferença crescer mais um pouco (18 a 11), com destaque para a estreante Thaissa Ferdiani.

Na volta do intervalo, a partida ficou equilibrada e o Poty/Bax/Catanduva administrou bem a vantagem conquistada nos períodos anteriores (12 a 12). Já nos dez minutos finais, a técnica Fernanda Hartwig revezou as suas atletas em quadra e controlou bem a tentativa de recuperação do rival, consolidando a primeira vitória no campeonato (13 a 17).

As atletas mais efetivas da equipe visitante foram Thaissa Freediani (16 pontos, 03 rebotes, 03 assistências e 05 bolas recuperadas) e Gabriela dos Santos (13 pontos, 03 rebotes, 01 assistência e 02 bolas recuperadas). Já a maior pontuadora da agremiação de Osasco foi Julia Schmauch, com 14 pontos marcados. A estatística completa da partida pode ser conferida neste link: http://www.fibalivestats.com/u/CPB/603512/bs.html#ASFSK.

“Estamos felizes com a vitória, mas temos muito a melhorar, agora vou analisar melhor o que erramos neste jogo, para tentar não cometer os mesmo erros. O time de Osasco está de parabéns também, pois em nenhum momento desistiu do jogo; agora vamos focar na próxima parte que é contra o Tima Jundiaí”, analisa a técnica Fernanda Hartwig.

“Viemos em busca deste resultado, mas sabíamos da força da ADC Bradesco, as meninas estão de parabéns, sem falar no bom trabalho do técnico Cristiano Cedra. Nós focamos bastante essa partida ao longo da semana e graças a Deus saímos com essa vitória e as nossas meninas estão de parabéns, já que estamos atuando unidas, focando o coletivo, e isso vem nos fortalecendo”, acrescenta a experiente armadora Natália Burian, que anotou oito pontos, apanhou dois rebotes, deu sete assistências, recuperou três bolas e conseguiu ainda um bloqueio.

“Estou ainda entrando no sistema da equipe, mais gostei muito da partida, pois fizemos um jogo rápido, com muitas bolas roubadas e com um volume bem grande, mas erramos bastantes coisinhas que vamos melhorar e corrigi-las para a próxima partida. Acredito que estamos no caminho certo”, complementa a estreante Thaissa Frediani.

O próximo compromisso do Poty/Bax/Catanduva será contra o Time Jundiaí, no dia 02 de junho (sexta-feira), ás 18h30 (de Brasília), no ginásio Municipal Nicolino de Lucca (Bolão), na cidade de Jundiaí (SP), já pelo returno desta fase inicial do ‘Campeonato Paulista Feminino da 1ª Divisão – 2017’.

Da Redação

Foto – Wander Roberto/CBB/Divulgação