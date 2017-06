Catanduva será representada por 200 atletas nos Jogos Regionais

Exatos 208 atletas de Catanduva vão representar o munícipio os Jogos Regionais de 2017. O número ainda pode aumentar, já que algumas equipes ainda devem se manifestar sobre o convite ao longo da semana.

Os catanduvenses vão disputar medalhas no atletismo masculino/feminino e pessoas com deficiência, basquete feminino, ginástica artística masculino e feminino, ginástica rítmica feminino, handebol masculino, judô masculino, natação masculino/feminino e pessoa com deficiência, taekwondo masculino e feminino, voleibol masculino, xadrez masculino e feminino.

A disputa será realizada entre os dias 5 e 15 de julho, em Andradina. Para garantir participação expressiva, integrantes da Smelt e a equipe de técnicos decidiram levantar recursos que serão revertidos à alimentação por meios próprios. O grupo pretende mobilizar empresários para abater o valor.

Segundo a Smelt, a Prefeitura vai bancar R$ 15 mil com as despesas dos atletas fora de casa nos Jogos Regionais e assumiu compromisso de apoiar aqueles que eventualmente fiquem de fora da delegação na principal competição de suas modalidades ao longo do ano.