Catanduva segue Estado e mantém vacina a grupo prioritário

A Secretaria de Saúde de Catanduva vai seguir orientação da Secretaria Estadual de Saúde e manter a vacinação apenas ao grupo prioritário na campanha contra a gripe. No final de semana, o Ministério da Saúde anunciou que a imunização seria liberada para toda população, mas o Estado emitiu nota com posicionamento diferente aos municípios, onde elenca os motivos para não adesão à medida.

Dentre as justificativas, o Estado afirma que nenhum dos grupos prioritários atingiu a meta de vacinação de 90%. Outra indicação é que a quantidade de doses disponíveis seria insuficiente para atender a demanda extensiva.

No total, foram distribuídas cerca de 3,6 milhões de doses às salas de vacinas, frente à população paulista, que é de 44 milhões de pessoas. De acordo com o Estado, eventual ampliação de público depende do envio de quantitativos extras. A aquisição e distribuição de doses da vacina compete ao Ministério da Saúde.

A relação de pessoas que podem tomar a vacinar inclui idosos, crianças de seis meses a cinco anos, trabalhadores da saúde, professores, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto e portadores de doenças crônicas.

A vacina também está sendo direcionada às Polícias Militar, Civil e Federal, Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Municipal, funcionários do Poupatempo, Correios, Ministério Público, Procuradoria Geral, Defensoria Pública, Tribunais de Justiça e fóruns, profissionais que trabalham com pessoas em situação de rua, cuidadores de idosos, funcionários das escolas do ensino básico e superior, funcionários das creches, trabalhadores da limpeza urbana e coletores de resíduos.

Dentro desse grupo, Catanduva vacinou 24.726 pessoas. A meta é aplicar 26.555 doses. A campanha de vacinação contra gripe segue até sexta-feira, dia 9 de junho.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM