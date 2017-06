Catanduva sedia etapa de capacitação do Município VerdeAzul

Catanduva sediará nesta quinta-feira, dia 1°, a segunda etapa da capacitação do Programa Município VerdeAzul (PMVA), desenvolvida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente. A expectativa é que 300 das 645 cidades convidadas participem do treinamento, que terá início às 8 horas, na Via Eventos.

O PMVA apoia ações nos municípios paulistas, a fim de permitir o desenvolvimento sustentável à população e, principalmente, às futuras gerações. O evento contará com a presença do secretário de Estado do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

Nesta etapa, os funcionários que integram a comissão do PMVA em cada uma das cidades serão orientados sobre as diretivas que compõem o programa, como trabalhá-las e, desta forma, somar pontos para a classificação final dos municípios.

As palestras serão ministradas pela equipe técnica do Programa Município VerdeAzul e por convidados, a exemplo da organização não-governamental Plant for the Planet, da Defesa Civil e da AES Tietê – empresa de geração de energia.

Os temas abordados serão planos de contingência, guarda responsável, educação ambiental, aterro municipal, Programa Nascentes, Programa Mãos na Mata, Geoprocessamento/Cartografia, Pagamento por Serviços Ambientais e, por fim, uma explanação da ONG convidada.

O Programa

O Programa Município VerdeAzul foi lançado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. O objetivo é estimular e auxiliar as prefeituras na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo.

A primeira etapa do PMVA já foi concluída. O resultado dos municípios classificados ainda não foi divulgado pelo Governo do Estado de São Paulo.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM