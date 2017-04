Catanduva Rodeo Festival começa dia 19 de abril

Na próxima semana tem início a 38ª edição do Catanduva Rodeo Festival, o maior evento country da nossa região. A festa acontece de 19 a 22 de abril no Recinto de Exposições João Zancaner. De acordo com a comissão organizadora, são esperadas milhares de pessoas nos quatro dias de evento. “Estamos preparando uma estrutura diferenciada para receber todas essas pessoas, com muitas novidades, priorizando comodidade e segurança, é claro. Quem for ao Catanduva Rodeo Festival certamente ficará surpreso”, destaca o diretor do Clube de Rodeio “Os Bravos”, Claudio Romagnolli.

Com provas de montaria em touros e cavalos, além dos três tambores, o rodeio promete ser um show à parte. “Teremos vários nomes estrelados em nossa arena, o que deve engrandecer ainda mais as provas e agradar aqueles que gostam do rodeio. Será imperdível”, completa.

O presidente do clube, Lino Lima, ressalta que a expectativa é receber um público recorde, uma vez que o evento vem se consolidando e se tornando referência. “Hoje, o Catanduva Rodeo Festival é um dos maiores do interior paulista, o que faz com que pessoas de outras cidades também participem dessa festa. Sem falar que é o maior evento que acontece na cidade, então os catanduvenses realmente prestigiam. A cada ano, recebemos mais pessoas e, por isso, ao mesmo tempo, aumentamos a estrutura que oferecemos. Será, com certeza, uma das melhores edições do rodeio de Catanduva”, enfatiza.

As vendas de ingressos, passaportes e camarotes acontecem em diferentes pontos e também on-line. Além da sede do Clube de Rodeio, que fica na Rua Olímpia, 1267 (em frente ao recinto), há ainda a possibilidade de compra na Drogaria da Rede Central (Rua Minas Gerais) e na loja do rodeio no Garden Shopping, que inclusive funciona em horário estendido, até às 22 horas. “Até mesmo para aqueles que são de outra cidade e desejam adquirir sua entrada, temos ainda à disposição os ingressos e camarotes no site do rodeio (www.rodeiodecatanduva.com.br) e Total Acesso (www.totalacesso.com.br)”, esclarece o presidente.

Neste ano, sobem ao palco do Catanduva Rodeo Festival Jorge&Mateus (dia19), Jads&Jadson (dia 20), Gusttavo Lima (dia 21) e Luan Santana (dia 22).

