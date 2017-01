Catanduva Rodeo Festival 2017 terá shows de Jorge&Mateus, Jads&Jadson, Gusttavo Lima e Luan Santana

Evento acontece de 19 a 22 de abril no Recinto de Exposições João Zancaner

O Clube de Rodeio “Os Bravos” confirmou a programação do Catanduva Rodeo Festival 2017: dia 19 de abril sobe ao palco Jorge&Mateus; dia 20, véspera de feriado, haverá show de Jads&Jadson; sexta-feira, dia 21, quem canta é Gusttavo Lima; e para fechar com chave de ouro, o cantor Luan Santana, no dia 22. Segundo o presidente Lino Lima, serão quatro atrações que prometem atrair grande público. “Tivemos muitos pedidos para esses artistas e esperamos que as pessoas compareçam, curtam os shows e se divirtam”, destaca.

O Catanduva Rodeo Festival deste ano acontecerá no final de semana em que há o feriado de Tiradentes (21 de abril). “A escolha da data teve a ver com o fato de 14 de abril, dia do aniversário de Catanduva e quando sempre realizamos o rodeio, ser sexta-feira santa. Por isso optamos por realizar a festa na semana seguinte, que também é feriado. Os shows acontecem de quarta a sábado, ficando o domingo para as pessoas descansarem”, explica o diretor do clube de rodeio Claudio Romagnolli.

O anúncio dos shows era aguardado por todos os catanduvenses e região, pois se trata de um dos eventos mais importantes do noroeste paulista. “Iremos abrir a venda de ingressos em breve, para que as pessoas possam comprar antecipado, parcelar e ter a oportunidade de participar dessa festa, que estamos preparando com muito empenho. Com certeza vai ser mais uma edição de sucesso”, completa o presidente Lino Lima.

A 38ª edição do Catanduva Rodeo Festival promete atrair centenas de milhares de pessoas. A programação oficial ainda contará com outros pré-eventos, como o lançamento oficial da festa – que deve acontecer em março, a tradicional cavalgada e a queima do alho, com datas que serão divulgadas em breve.

Mais informações no site www.rodeiodecatanduva.com.br.

Foto – Assessoria de Imprensa/Catanduva Rodeo Festival