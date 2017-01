Catanduva Rodeo Festival 2017: Gusttavo Lima é confirmado para 3º dia de shows

Mais uma atração é confirmada pelo Clube de Rodeio “Os Bravos” para o Catanduva Rodeo Festival 2017: o cantor Gusttavo Lima foi o escolhido para subir ao palco no dia 21 de abril, terceiro dia de shows. Segundo o presidente Lino Lima, para a escolha dos artistas foi levada em consideração a opinião do público.

“Tivemos um retorno imenso das pessoas que estiveram na edição do ano passado, tanto com relação a sugestões para a estrutura quanto com pedidos de shows para este ano. Tivemos muito cuidado ao escolher os cantores, para que realmente consigamos atender as expectativas. O Gusttavo Lima é mais uma grande atração, assim como a dupla Jorge&Mateus que já foi confirmada e que abre a festa no dia 19”, destaca.

Cantor, músico e compositor, Gusttavo Lima toca violão, viola, guitarra, bateria, baixo e sanfona, e chegou ao mercado fonográfico com notoriedade: o mineiro é o responsável por dar o tom a diversas canções sertanejas que fazem sucesso nas paradas de todo o País e que o público poderá conferir no show que realizará em Catanduva.

Para o diretor do Clube de Rodeio, Claudio Romagnolli, as pessoas devem se preparar para essa que promete ser uma das melhores edições do Catanduva Rodeo Festival.

“Estamos fechando os últimos detalhes dos demais shows, e logo menos as pessoas saberão quem são as outras duas atrações dessa festa maravilhosa que estamos preparando. Sem falar na estrutura, que será algo nunca visto, oferecendo qualidade e comodidade para quem vier ao rodeio de Catanduva. Então é importante as pessoas se programarem e não deixarem de participar, pois vai ser inesquecível”, ressalta, deixando transparecer a expectativa.

O Catanduva Rodeo Festival 2017 será realizado de 19 a 22 de abril. Mais informações no site www.rodeiodecatanduva.com.br.

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria de Imprensa