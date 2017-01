Catanduva registra saldo negativo na geração de empregos em dezembro

Dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) apontaram que, em dezembro, o número de demissões foi superior as admissões em Catanduva. A informação consta no boletim do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).

No total, foram 645 contratações contra 1.156 desligamentos, saldo de -511. O setor que mais demitiu foi a Indústria de Transformação, com 144 contratações mediante 388 desligamentos, saldo de -244.

Outro segmento com desempenho negativo foi o Serviços Gerais, com 181 contratações e 280 demissões, saldo de -99. A Agropecuária também apresentou comportamento negativo: foram 7 contratações contra 133 demissões, saldo de -126.

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, é um registro Administrativo instituído pela Lei n° 4923 em dezembro de 1965, com o objetivo de acompanhar o processo de admissão e demissão dos empregados regidos pelo regime CLT e dar assistência aos desempregados.

Atualmente, é utilizado, dentre outras ações, para subsidiar os programas do Ministério do Trabalho, particularmente o do Seguro Desemprego, com vistas a evitar o pagamento de parcelas indevidas desse benefício ao trabalhador, mediante o levantamento dos trabalhadores já inseridos no mercado de trabalho.

