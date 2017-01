Catanduva recebe R$ 675 mil no 1º repasse do ICMS no ano

A prefeitura de Catanduva recebeu, através do primeiro repasse do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), a quantia de R$ 675.651,94, em depósito realizado pela secretaria estadual da Fazenda. O governo paulista repassou ontem, R$ 343,48 milhões os 645 municípios paulistas.

O valor é referente ao montante arrecadado no período de 26 a 30 de dezembro. Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios (IPM) definido para cada cidade.

Da Redação, com informações da Secretaria da Fazenda

Foto – Divulgação/Arquivo NM