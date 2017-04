Catanduva recebe neste final de semana 4ª edição Unimed na Praça

Com uma programação recheada de atrações culturais e artísticas, o Corpo Diretivo da Unimed Catanduva realiza a edição especial da 4ª edição do Unimed na Praça, neste sábado, dia 8, das 9 às 13 horas, na praça da Matriz. O evento será alusivo as comemorações do aniversário da cidade.

A edição especial conta com apoio da Secretaria de Cultura, com as apresentações da Cia Martha Ocon de Produções Artísticas, e um repertório refinado com o grupo Blues Five com o regente Misael Pereira Salustiano. Além destas apresentações, haverá apresentação de coreografias com o grupo Cia. de Dança Anjos das Ruas e, apresentação do cantor Juninho Silva, com o melhor do Rock nacional e internacional.

Entre os serviços oferecidos na área da saúde, serão realizados testes de glicemia capilar, aferição de pressão, avaliação do Índice de Massa Corporal (IMC) e orientação nutricional.

“Desde a criação do Unimed na Praça, temos alcançado o objetivo de fazer o bem pela comunidade, focando sempre na promoção da saúde de forma gratuita, o que garante o sucesso do programa, Prof. Dr. Durval Ribas Filho.

Além das atrações culturais, a criançada poderá se divertir com pintura facial, e pula pula, além de ganhar pipoca. “Toda população está convidada a participar e ainda comemorar o sucesso do programa”, ressaltou Dr. Durval.

Pindorama

No último final de semana, o programa realizou 110 atendimentos na cidade de Pindorama. Das 110 pessoas atendidas, 57,27% estão acima do peso, 10,9% estão com a pressão alterada, e com o mesmo índice da pressão, 10,9% da população atendida apresentou estar com a diabetes acima do normal.

Serviço:

4ª edição Unimed na Praça

Local: Praça da Matriz (Catanduva)

Horário: 9 às 13 horas

Programação:

9h30 às 10 horas: Cia Martha Ocon de Produções Artísticas

10 às 11 horas: Blues Five com regente Misael Salustiano

11horas: Cia. de Dança Anjos das Ruas

12 horas: Juninho Silva

