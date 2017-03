Catanduva recebe atração do Circuito Cultural

O Circuito Cultural Paulista traz para Catanduva neste sábado, dia 11, a partir das 20 horas, o espetáculo “A Mulher na Dança Urbana”, do coletivo de danças urbanas Gurias. O tema faz referência ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Esta é a primeira apresentação do Circuito Cultural em 2017 na cidade.

Na encenação, o grupo, formado somente por mulheres, retrata a força da mulher e a feminilidade natural da dança. O evento será na Estação Cultura e tem entrada gratuita.

Durante a performance, serão combinados diferentes estilos de dança urbana, variando entre o hip hop, locking, waacking e breaking. Atual referência feminina na street dance, o grupo – criado em 2012, em São Paulo – incentiva as mulheres a se dedicarem à prática e estudo das danças urbanas, a fim de diminuir o espaço de diferença entre homens e mulheres, tanto na qualidade técnica, quanto na quantidade de praticantes.

A realização do Circuito Cultural Paulista é do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, com execução da Associação Paulista dos Amigos da Arte (Apaa) e parceria da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Cultura.

Circuito

O Circuito Cultural Paulista está completando dez anos em 2017. Para comemorar, o projeto, que já levou mais de seis mil atrações gratuitas a mais de 100 cidades paulistas, assistidas por mais de dois milhões de pessoas, oferece uma programação especial neste ano, com muita música, teatro, circo e dança para todas as idades.

Da Redação

Foto – Divulgação