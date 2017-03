Catanduva mantém tendência de queda na geração de empregos em 2017

Assim como em janeiro, dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) apontaram que, em fevereiro, as demissões foram superiores às admissões em Catanduva. A informação consta no boletim do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).

No total, no mês passado, foram 913 contratações contra 922 desligamentos, saldo de -9. O setor que mais demitiu foi a Indústria de Transformação, com 205 contratações mediante 256 desligamentos, saldo de -51.

Outro segmento com desempenho negativo foi o Comércio, com 271 contratações e 292 demissões, saldo de -21. A Construção Civil também apresentou comportamento negativo: foram 68 contratações contra 77 demissões, saldo de -9.

Brasil

Os dois meses consecutivos de queda no emprego em Catanduva vão na contramão do restante do país. O número de empregos formais no Brasil teve saldo positivo de 35.612 vagas em fevereiro. Foi o primeiro crescimento do mercado de trabalho desde abril de 2015. Em fevereiro deste ano, foram 1.250.831 contratações contra 1.215.219 demissões. O país registrou 38.315.069 trabalhadores com carteira assinada em fevereiro.

Os números mostram recuperação em áreas importantes da economia, como a indústria de transformação e o setor de serviços. A indústria teve um saldo positivo de 3.949 vagas formais de trabalho e os serviços, 50.613. Em seguida, destacaram-se administração pública, com saldo de 8.280 vagas, e a agricultura, com 6.201.

Entre as cinco regiões do país, houve crescimento de postos de trabalho no Sul (35.422), Sudeste (24.188) e Centro-Oeste (15.740). No Sul e Centro-Oeste, o saldo foi positivo em todos os estados. Nas regiões Norte e Nordeste, o número de dispensas superou o de contratações, com reduções de 2.730 vagas e 37.008, respectivamente.

