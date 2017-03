Catanduva: laudo dá negativo para febre amarela em macaco

A Secretaria de Saúde de Catanduva recebeu, esta semana, resultados de exames que descartaram a febre amarela como causa da morte de um macaco encontrado morto na rodovia Walter Bernardes Nory (Km 2), no sentido ao bairro rural Km 7. O caso foi registrado em fevereiro deste ano.

Com o resultado, a secretaria dá fim à investigação que apurava as causas das mortes de dez primatas encontrados mortos em 2017. De janeiro até agora, todos os resultados deram negativo para a doença. A confirmação mais recente de macaco morto com febre amarela ocorreu no final de novembro de 2016.

Em todas as situações, foram feitos bloqueios e nebulização nos bairros, além da busca ativa por moradores que precisavam tomar a vacina contra a doença.

