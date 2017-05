Catanduva enfrenta hoje cidade venezuelana de Carupano no Dia do Desafio

Catanduva enfrentará hoje o município de Carupano, da província de Sucre, na Venezuela, no Dia do Desafio. Diversas atividades esportivas estão programadas para ocorrer durante o dia.

De acordo com informações do Sesc, em 2016, o Dia do Desafio reuniu quase 49 milhões de pessoas em 3700 cidades inscritas dentre os 20 países participantes no continente americano. A ideia, desde o lançamento da iniciativa sempre foi promover uma competição entre cidades. Ganhava aquela que contasse com mais participantes.

Porém, a iniciativa sempre considerou também a opção de “auto-desafio”, que permite que qualquer pessoa participe independentemente da competição com outro município.

Com o objetivo de inovar e atrair o interesse do público geral, o Dia do Desafio 2017 busca se aproximar mais de indivíduos. Dessa forma, o formato que propõe desafios individuais ganha mais relevância nesta edição. Além disso, todo o mês de Maio será dedicado a reflexões sobre a importância da atividade e à promoção do evento.

Da Redação

Foto – Divulgação/Sesc