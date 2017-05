Catanduva enfrenta Jundiaí em casa neste sábado pelo Paulista

O Poty/Bax/Catanduva enfrenta o Time Jundiaí, neste sábado (13 de maio), às 18h00 (de Brasília), no ginásio Municipal Anuar Pachá, na cidade de Catanduva (SP), no prosseguimento da fase inicial do Campeonato Paulista Feminino da 1ª Divisão – 2017. Esta será a primeira partida da equipe catanduvense em sua casa, depois de quatro anos sem disputar as competições oficiais da Federação Paulista de Basketball (FPB).

E, os torcedores da cidade e região aguardam essa volta com perspectiva bastante positiva. “A expectativa, realmente, está muito grande, já que depois de quatro anos estamos voltando a jogar em casa. O time está bem concentrado e treinamos muito forte para fazer uma boa partida, por isso, esperamos conquistar um bom resultado diante do Time Jundiaí, contando com o ginásio lotado”, comenta a lateral Sara Letícia.

“Sabemos que por ser a nossa estreia em casa não será fácil e a minha expectativa está grande para atuarmos ao lado dos torcedores catanduvenses, que devem comparecer em grande número. Treinamos bastante para buscar o resultado positivo contra o Time Jundiaí, quando jogaremos ao lado da nossa torcida pela primeira vez nessa competição”, acrescenta a pivô Monique Pereira.

Já a técnica Fernanda Hartwig acredita que o time se apresentará melhor do que ocorreu na estreia. “Espero crescimento da equipe neste segundo jogo, que será o primeiro ao lado da nossa torcida, depois de quatro anos sem jogar oficialmente na cidade. Trabalhamos forte, justamente para crescer no decorrer do campeonato e vamos buscar o resultado positivo”, explica.

A diretoria, comissão técnica e elenco do Poty/Bax/Catanduva contam com o apoio do ‘sexto jogador’, vindo das arquibancadas, já que enfrentará uma equipe qualificada, que abriu a sua participação no Campeonato Paulista Feminino da 1ª Divisão – 2017 com vitória sobre o Santos FC/FUPES.

Da Redação

Foto – Divulgação