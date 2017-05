Catanduva é vice-campeã da Copa TV Tem de Futsal

A equipe de Catanduva garantiu o vice-campeonato na Copa TV Tem de Futsal Masculino. O jogo foi disputado contra Tanabi, na cidade de Urupês, na noite de quinta-feira, dia 11. No primeiro tempo a partida foi equilibrada e o placar ficou em 1 a 1. Na etapa final, o grupo acabou tendo dois deslizes, sofreu gols e não conseguiu alcançar o adversário. O jogo terminou em 5 a 1.

Catanduva estava em desvantagem frente ao oponente e precisava da vitória, já que em jogo anterior, Tanabi já havia levado a melhor.

Apesar do resultado, Catanduva comemora o desempenho, já que conseguiu chegar a final da competição, que teve a participação de atletas semiprofissionais em outra equipes. Todo o elenco do grupo local é amador, composto por jovens e adultos com idades entre 18 até 33 anos.

A equipe vem obtendo notoriedade na modalidade. No ano passado, os atletas foram campeões da Copa TV Tem e vice-campeões na etapa estadual.

