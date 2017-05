Catanduva é superado por Jundiaí na estreia em casa no Paulista

O Poty/Bax/Catanduva foi superado pelo Time Jundiaí, neste sábado (13 de maio), por 79 a 62 (32 a 35 no primeiro tempo), em jogo realizado no ginásio Municipal Anuar Pacha, na cidade de Catanduva (SP), válido pela sequência do turno da fase inicial do Campeonato Paulista Feminino – 2017.

Mesmo com o revés, o duelo foi bastante exaltado pela coletividade de Catanduva e região, visto que marcou o primeiro jogo oficial da equipe catanduvense ao lado de sua torcida, depois de quatro anos sem disputar as competições da Federação Paulista de Basketball (FPB). “Infelizmente, perdemos para nós mesmos, pois não fomos eficientes nos rebotes”, sintetiza a técnica Fernanda Hartwing.

As atletas mais efetivas da partida foram Fernanda Brito, Jennifer Nonato e Gabriela Santos, todas com 14 pontos anotados, pelo Poty/Bax/Catanduva. Já pelo Time Jundiaí, Gabriela de Paula foi a principal pontuadora, marcando 27 pontos.

O próximo desafio do Poty/Bax/Catanduva será contra a ADC Bradesco, no dia 21 de maio (domingo), às 19h00 (de Brasília), atuando no ginásio do Centro de Desenvolvimento Esportivo da ADC Bradesco, na cidade de Osasco (SP).

Da Redação

Foto – Divulgação/FPB