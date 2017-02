Catanduva é a 4ª cidade no Estado que mais recuperou floresta

O município de Catanduva ocupa o 4º lugar entre as cidades do Estado de São Paulo que mais recuperaram a Mata Atlântica em 30 anos. O levantamento é da Fundação SOS Mata Atlântica e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). No período, Catanduva apresentou um total de 671 hectares de áreas regeneradas; os municípios de Valparaíso, Castilho e Quatá ocupam o primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente.

De acordo com a fundação, o estudo analisa principalmente a regeneração sobre formações florestais que se apresentam em estágio inicial de vegetação nativa, ou áreas utilizadas anteriormente para pastagem e que hoje estão em estágio avançado de regeneração. Em Catanduva, as duas culturas que prevaleceram no município nesses 30 anos e que, de alguma forma, contribuíram para o desmatamento, foram a laranja e a cana-de-açúcar.

Para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a recuperação da mata na região deve-se, sobretudo, às ações do Ministério Público e de leis que propuseram a obrigatoriedade de replantio aos responsáveis por novos loteamentos e proprietários de usinas, além de denúncias e a intensa fiscalização da Polícia Ambiental. A conscientização junto ao produtor rural, a respeito da recuperação de nascentes, também foi fundamental no processo.

Florestas

A Mata Atlântica cobria originalmente 69% da área de São Paulo, ou seja, um pouco mais de 17 milhões de hectares. Hoje, restam apenas 2,3 milhões de hectares do bioma – 13,7% do total. De acordo com o Atlas dos Remanescentes Florestais, nos últimos 30 anos foram desmatados 183.133 mil hectares no Estado. Dos 645 municípios paulistas, 574 têm ocorrência da Mata Atlântica.

O Estado tem seis municípios na lista do 100 que mais desmataram entre 1985 e 2015, de acordo com o estudo. A área total desmatada por eles é de 33,7 mil hectares, ou cerca de 337 quilômetros quadrados, o que corresponde ao espaço do município de Ilhabela. Em contrapartida, desde 2013, São Paulo está na lista dos estados com desmatamento zero (menos de 100 hectares de desflorestamento).

Fonte e Foto – Assessoria de Comunicação/Prefeitura de Catanduva