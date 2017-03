Catanduva confirma participação nos Jogos Abertos da Juventude

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt), confirmou a participação de atletas e equipes da cidade nos Jogos Abertos da Juventude 2017, que chega a sua 34ª edição. O município está inscrito em nove modalidades.

As disputas terão representantes locais logo na primeira fase, a sub-regional, com atletas com idade máxima de 19 anos, no handebol masculino, basquetebol masculino, natação feminina e masculina, ginástica rítmica feminina, ginástica artística masculina e feminina e xadrez masculino e feminino.

Os vencedores dessa etapa se classificam para a fase regional. Depois disso, quem vencer garante classificação para a rodada final da competição, que será realizada em Presidente Prudente e reunirá as melhores equipes paulistas.

A competição é organizada pelo Governo do Estado de São Paulo. Os Jogos Abertos da Juventude têm por finalidade desenvolver o intercâmbio social e esportivo, difundir a prática das várias modalidades esportivas e dar oportunidade aos jovens, fazendo surgir novos valores no panorama desportivo nacional.

Da Redação

Imagem: Divulgação/Smelt