Catanduva aplica mais de 1.8 mil doses de vacina no ‘Dia D’

Catanduva contabilizou 1.818 doses de vacina aplicadas no ‘Dia D’ contra a gripe, no sábado, dia 13 de maio. De acordo com o balanço da Secretaria Municipal de Saúde, os postos localizados na região central da cidade foram os mais procurados pelos moradores.

Só na tenda de vacinação montada na Praça da República, 269 pessoas foram imunizadas. O local foi estrategicamente preparado para atender a demanda que passou pela área, considerada de maior fluxo de consumidores, condição impulsionada pelas compras do Dia das Mães.

A quantidade de procura foi semelhante à registrada no Centro de Saúde Dr. José Perri, o Postão da rua Pará, que somou 228 moradores vacinados. De todos os bairros com postos abertos no sábado, a UBS da Vila Sotto foi a que teve maior movimento, atingindo a marca de 119 doses.

O dia de mobilização foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, segundo diretrizes do Ministério da Saúde. O trabalho foi intensificado para reforçar a importância da vacinação no grupo prioritário, segundo diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde).

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza começou no dia 17 de abril e segue até o dia 26 de maio. Em Catanduva, a meta é vacinar 90% do grupo prioritário, que compreende 26.555 pessoas. Até agora, 17.321 doses aplicadas.

Grupo prioritário

Devem se vacinar crianças de seis meses a menores de 5 anos, gestantes, idosos, mulheres até 45 dias após o parto, pessoas que possuem doenças crônicas (diabetes, pressão alta e problemas crônicos de pulmão e rim), professores e trabalhadores de saúde. A escolha segue recomendação da Organização Mundial de Saúde.

POSTOS COM SALA DE VACINAÇÃO:

Atendimento de 2ª à 6ª, das 08h às17h

CS1 José Perri (Postão), USF Imperial, USF Flamingo, USF Euclides, USF Santa Rosa, USF Lunardelli, USF Nosso Teto, USF Santo Antônio, USF Gaviolli, USF Pedro Nechar, USF Alpino, USF Bom Pastor, USF Pachá, USF Del Rey, USF Nova Catanduva, USF Solo Sagrado, UBS Vila Soto e UBS Vertoni.

Foto – Divulgação/Arquivo NM