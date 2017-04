Catanduva, 99 anos: exposição resgata história da cidade

Uma exposição com o objetivo de resgatar a história da cidade poderá ser visitada entre 13 a 20 de abril, na Praça 9 de Julho. Intitulada “Catanduva 99 Anos – Um Prólogo para o Centenário”.

A exposição traz fotos antigas, com um pouco da história de cada uma das imagens, que se confundem e se entrelaçam com a evolução de Catanduva. “Cultura e educação tem de caminhar juntas. A cultura e a arte como base para a educação formal é uma aproximação estratégica para o desenvolvimento cultural da cidade e qualificação da educação”, reforça a diretora de Cultura, Cristiane Anovazzi.

A exposição tem curadoria do historiador Thiago Baccanelli, com diagramação de Fábio Corniani. De acordo com Baccanelli, a exposição em praça aberta torna mais fácil o acesso a fatos e a documentos históricos, essencial para transformar jovens e adultos em pessoas mais críticas, participativas, responsáveis pela produção histórica de sua cidade ou comunidade.

“A proposta se encaixa como uma instituição sem portas, janelas ou muros. Transforma-se num espaço de tolerância, de inclusão, de acolhimento, um lugar onde a memória entrelaça o passado, presente e futuro, numa trama indissolúvel de significados, que contribui para a valorização do ser, do estar, do viver em harmonia. De se sentir parte integrante do processo histórico”, explicou o historiador.

Baccanelli reforça a máxima de que as pessoas não devem viver do passado. Entretanto, afirma, é importante conhecê-lo para compreender as transformações pelas quais a história de um povo tem passado. “Essa exibição de imagens tem a presunção de instigar em cada pessoa o desejo e a vontade de cada vez mais conhecer a história de nossa querida Catanduva, a eterna ‘Cidade Feitiço’.”

Serviço

A exposição “Catanduva 99 Anos – Um Prólogo para o Centenário” vai até o dia 20 de abril, na Praça 9 de Julho, e é aberta ao público. O lançamento será no dia 13, após o Ato Cívico, que tem início previsto para às 8h30.

