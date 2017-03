Casa de Apoio divulga balanço das ações realizadas em 2016

Considerada uma das instituições mais importante para o desenvolvimento social de Catanduva e região, a Casa de Apoio divulgou a quantidade de atendimentos e ações realizadas durante o ano de 2016.

Mantida pela Associação de Voluntários Irmã Ana Maria (AVOIAM), a Casa de Apoio serviu mais de 9 mil refeições, sendo 2.430 no café da manhã, 2.760 no almoço, 1.637 lanche e 2.201 jantas.

De acordo com a responsável pelo local, Irmã Ana Maria, a expectativa para este ano é que a quantidade de atendimentos seja superior. “Trabalhamos todos os dias para poder dar um pouco mais de conforto para aqueles que precisam de apoio em momentos difíceis da vida”, destacou. O local recebeu 320 hóspedes de 363 cidades de todo o pais.

Barretos

Na Casa de Apoio que funciona em Barretos, foram recebidos 160 hóspedes, 2.132 pacientes, 392 acompanhantes, 87 visitas de 77 cidades, totalizando 1.758 hóspedes.

Já para a alimentação, foram servidos 3.302 café da manhã, 3.497 almoços, 1.934 lanches e 915 jantas.

Rifa

A AVOIAM está comercializando uma rifa em comemoração ao Dia das Mães. A adesão é vendida a R$ 5 e o primeiro prêmio é um forno de microondas. Toda a venda será revertida para a AVOIAM.



Rifa do Dia das Mães comercializada pela AVOIAM: sorteio será no dia 13 de maio, e não em 11 de março

De acordo com a Irmã Ana Maria, a rifa vai correr no dia 13 de maio. “Diferente do que consta na adesão, o prêmio será sorteado no dia 13 de maio, e não no dia 11 de março”. Mais informações sobre a rifa e como adquirir um número pelo número: 3045-2854. A Casa de Apoio funciona na Rua Cuiabá, 284, no Centro de Catanduva.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM