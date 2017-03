Carro de jornalista é incendiado e jornal suspeita de atentado

Um atentado à liberdade de imprensa. É desta forma que a direção do jornal Diário da Região, de São José do Rio Preto, está tratando o caso do veículo incendiado de um dos seus repórteres, no final da tarde de ontem (3).

Segundo informações da Polícia, uma pessoa ainda não identificada utilizou um galão com produto inflamável para atear fogo no carro que seria de propriedade do repórter Rodrigo Lima, que atua na editoria de Política.

O carro estava estacionado na avenida João Batista Vetorazzo, no Distrito Industrial. O incêndio foi identificado por volta das 17h45 e as labaredas foram apagadas por próprios funcionários do jornal.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o rescaldo do fogo. A Policia Civil vai investigar o caso.

Da Redação