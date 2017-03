Carnaval do Clube de Tênis Catanduva atrai milhares de foliões

Muita satisfação pelo sucesso alcançado com o Carnaval, este é o sentimento de toda a diretoria e colaboradores que não mediram esforços para que o Carnaval deste ano fosse um sucesso.

Segundo um balanço feito pelo clube, nos três dias de festa – duas noites de baile e uma matinê – passaram pelo salão milhares de pessoas e centenas de crianças. “Estamos conscientes de que este foi um dos maiores Carnavais desde que retomamos essa tradição do clube, e o primeiro com o novo salão social. Estamos muito satisfeitos e até emocionados com a repercussão desta festa maravilhosa que lotou o salão de foliões alegres e que se divertiram”, destaca o presidente do CTC, Antonio Marcos Devitto.

O Carnaval foi animado pela banda Som de Casa, que priorizou marchinhas e samba enredo, sem deixar de fora o axé, sertanejo e pagode, atendendo aos pedidos dos foliões e agradando a todos os gostos. “A escolha do repetório levou em consideração o que está na moda na atualidade, mas também resgatou as músicas antigas, que fazem sucesso há muitos carnavais”, ressalta.

Outro fato que deixou um reflexo positivo foi o novo salão social. “As pessoas, principalmente os associados, ainda não tinha participado de um evento tão grande. Até então tínhamos feito alguns jantares, mas nada comparado ao Carnaval. Ficamos contentes com o feedback que recebemos, das pessoas elogiando a reforma realizada, que trouxe mais comodidade e segurança para as pessoas, visto que o antigo salão estava com uma situação complicada na parte elétrica e telhado. Enfim, o saldo foi bastante positivo e queremos aproveitar para agradecer todos aqueles que compareceram”, completa Devitto.

Concurso de Fantasias

O tradicional concurso de fantasias levou centenas de crianças à matinê do CTC vestindo seus melhores personagens. Elas concorreram nas categorias bloco, luxo e originalidade, de 0 a 5 anos e de 6 a 14 anos.

E os ganhadores foram:

1) Categoria luxo 0 a 5 anos

1º – Ana Helena E. de Farias

2º – Luiza Bandeira Nascimben

3º – Ana Clara A. Lopes

2) Categoria luxo 6 a 14 anos

1º – Lara Belini

2º – Beatriz M. Guilherme

3º – Ana Luiza

3) Categoria originalidade 0 à 5 anos

1º – Lavinia Marques Pardo

2º – Laura B. Tomiati

3º – Maria Cecilia B. Franco

4º – Mariana B. Hernandes

5º Julia Benito

4) Categoria originalidade 6 a 14 anos

1º – Felipe P. Constancio

2º – Manuela Cintra

3º – Heitor Maria

4º – Helena Biassi

5º – Maria Luisa Abujanra

5) Categoria Bloco

1º – Matheus Bernardo / Maria Eduarda Bernardo

2º – Cauã e Leandro

3º – Luiza Manfrin / Laura Guimarães

4º – Eloisa e Rafaela

5º – Laura Vasques Gil / Nathiele Marina Tinti

6º – Luiza Menna Barreto / Mariana Gioverne