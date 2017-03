Câmara arquiva pedidos de cassação contra Amarildo Davoli

A Câmara de Vereadores de Catanduva arquivou, por unânimidade, três processos que pediam a cassação do mandato de Amarildo Davoli (PSB). O parlamentar foi denunciado na Comissão de Ética por quebra de decoro e ofensa aos seus colegas. A decisão contou com a aprovação dos vereadores, além do parecer favorável da comissão.

Ausentes, os vereadores Enfermeiro Ari (PV) e Gaúcho (PT) foram substituídos por seus suplentes: Daniel Carana e Gleison Begalli. O vereador Luís Pereira (PSDB), relator da comissão, disse em discurso na tribuna que o julgamento de um colega envolve vários aspectos.

“São muitos os interesses em jogo, políticos, pessoais…como é difícil um ser humano julgar outro ser humano. Por isso, quero dizer que essa comissão foi feliz. Os membros nunca se deixaram levar por telefonemas no sentido de dar outro direcionamento a essa questão”, afirmou.

Ordem do Dia

Dos quatro projetos de lei que entraram em discussão na noite da última terça-feira, apenas um recebeu vistas por dez dias. Trata-se do PL 13/2017, de autoria de Benedito Alexandre Pereira, que obriga a Prefeitura a instalar brinquedos adaptados para crianças com deficiência física nos Parques e Áreas de Lazer em Catanduva.

Dois projetos aprovados por unanimidade, de autoria do Executivo, remanejam cerca de R$ 1 milhão do orçamento vigente para o GASA e para a Vila São Vicente de Paulo. Os projetos serão analisados novamente, em segunda discussão, na próxima terça-feira.

O quarto projeto, também aprovado, autorizou a transferência em definitivo de um veículo modelo Citroen para a Prefeitura de Catanduva.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM