Brasil vence Austrália por 4 a 0; Diego Souza faz dois gols

Em partida amistosa na cidade de Melbourne, na Austrália, a seleção brasileira não teve dificuldade para derrotar na manhã de hoje (horário do Brasil) a equipe australiana por 4 a 0, com dois gols de Diego Souza, um de Thiago Silva e outro de Taison.

Logo que a bola rolou no gramado do Estádio Melbourne Cricket Ground, os jogadores brasileiros pressionaram a saída de bola australiana, Giuliano interceptou o passe da zaga e lançou Diego Souza, que chutou cruzado no canto direito do goleiro para fazer 1 a 0, com apenas 10 segundos de jogo.

O Brasil então passou a tocar a bola com velocidade, envolvendo os australianos, e quase marca aos 33 minutos, quando Phillipe Coutinho cruzou a bola na área e Diego Souza ajeitou de letra para Paulinho, que concluiu de primeira, mas sem direção. Com dificuldades para furar a zaga brasileira, a Austrália finalizou pela primeira vez aos 39 minutos, mas o chute de fora da área não levou perigo ao gol brasileiro.

O time do Brasil voltou do intervalo com a mesma postura que começou o jogo. Logo com dois minutos, Alex Sandro fez a ultrapassagem pela esquerda do ataque, recebeu de Coutinho e acertou a rede pelo lado de fora. Não demorou muito para sair o segundo gol brasileiro.

Aos 16 minutos, após cobrança de escanteio de Coutinho, David Luiz acertou o travessão do gol australiano, a bola voltou para a área e Thiago Silva usou a cabeça para ampliar, 2 a 0. A Austrália tentou responder aos 23 minutos, mas o goleiro brasileiro Diego Alves não teve dificuldade de defender a bola chutada pelo australiano Hrustic.

Dois minutos depois, Willian, que acabara de entrar, puxou contra-ataque e tocou para Diego Souza, que chutou forte, mas o goleiro Langerak fez uma grande defesa de Langerak. Aos 29, Taison que havia substituído Douglas Costa, levou a melhor contra os zagueiros austalianos e fez o terceiro gol brasileiro. No último lance da partida, em escanteio cobrado por Willian, Diego Souza, de cabeça, fechou o placar em 4 a 0.

O próximo jogo do Brasil será contra o Equador pelas eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, no dia 31 de agosto, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. A seleção jogou hoje com Diego Alves; Rafinha, Thiago Silva (Jemerson), Rodrigo Caio e Alex Sandro; David Luiz (Fernandinho), Paulinho (Renato Augusto), Coutinho (Willian), Giuliano (Rodriguinho) e Douglas Costa (Taison); Diego Souza. Técnico: Tite.

Da Agência Brasil, com informações da CBF