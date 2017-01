Brasil terá equipe renovada no Zonal Americano da Fed Cup

O Brasil teve nesta segunda-feira (9) a definição da equipe que defenderá o país no Zonal Americano I da Fed Cup, que acontece entre os dias 6 e 11 de fevereiro, na cidade de Metepec, no México. O capitão Fernando Roese convocou uma equipe renovada para ir ao México ao promover a estreia das jovens tenistas Carolina Meligeni Alves e Luisa Stefani, que integram ao time com as remanescentes Teliana Pereira e Gabriela Cé.

Atuais tenistas número 1 e 2 do país no ranking da WTA, Paula Gonçalves e Beatriz Haddad Maia não jogam este Zonal Americano da Fed Cup. Paula Gonçalves optou por não jogar a competição, enquanto Bia ainda se recupera de um acidente doméstico que adiou o seu início de temporada.

“Esse ano vamos de equipe renovada. Renovada até pela ausência da Paula Gonçalves, que eu chamei, mas ela não quis jogar. Acho que todo atleta tem a livre escolha, logicamente que a Paula no momento dela hoje nos ajudaria bastante, mas em se tratando de ela não querer jogar, não se pode fazer nada”, explica o capitão Roese. “Tivemos azar com a Bia, que também vive um bom momento, teve essa lesão dela e justamente as duas atletas que vivem um bom momento, terminaram o ano de 2016 jogando muito bem, não vamos poder contar com elas. Mas equipe é isso”, complementa sobre as ausências.

A mudança na equipe brasileira é a maior desde 2013, quando a base atual foi montada contando com Teliana, Paula e Bia. Naquela ocasião o Brasil fez grande campanha, perdendo apenas para o Canadá na final do Zonal Americano. Roese destaca a oportunidade para as jovens estreantes e acredita que o time pode alcançar um bom resultado no México.

“Isso dá uma chance para a Luisa Stefani, que é uma menina jovem e fez uma boa temporada em 2016. Ela vem tendo bons resultados, joga no tênis universitário americano e é acostumada à quadra dura, que combina com o que a gente vai ter no México. Ela já entra como uma renovação na equipe. A Carol Alves no ano passado foi convocada para treinar com o time e desta vez vai estar no time, ela também jogou bem no final do ano”, analisa o capitão.

Aos 19 anos, Luisa integra pela primeira vez uma equipe profissional brasileira após ter passado com sucesso por seleções na base do país. A paulistana iniciou em 2016 a disputa do circuito universitário americano pela Universidade de Pepperdine, em Malibu, na Califórnia. Logo na primeira temporada se destacou e foi eleita a melhor estreante, além de ser semifinalista nos Playoffs da primeira divisão da NCAA. No final do ano passado, obteve seu maior título nas duplas do ITF US$ 50 mil de Atlanta. Carolina fechou a temporada 2016 com o melhor ranking da carreira após jogar 11 semanas na Tunísia, onde obteve os dois primeiros títulos profissionais de simples, além três conquistas nas duplas.

A principal jogadora do time brasileiro segue sendo Teliana Pereira, que lidera a equipe ininterruptamente desde 2013 e vem se recuperando de uma temporada abaixo do esperado. Ela já iniciou o ano com bons resultados na Austrália. Gabriela Cé também inicia um ano de recuperação após não ter conseguido repetir os resultados de 2015.

“A Teliana que vem buscando a melhor forma dela, é legal de ver ela passando um quali na Austrália, tem a Gabi, que não fez um bom ano de 2016, mas vem tentando buscar também seus melhores resultados. É uma pena não contar com as duas melhores tenistas do momento, mas equipe é isso, a gente tem de tentar unir o grupo, achar a melhor forma de vencer os confrontos e eu acho que é mais uma experiência legal que a gente tem de poder fazer alguma coisa melhor pelo tênis feminino”, finalizou o capitão.

O Brasil terá como adversários no Zonal Americano I da Fed Cup 2017 as equipes de Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, México, Paraguai e Venezuela. A disputa será em quadras descobertas de piso duro no Club Deportivo la Asuncion, em Metepec, no México.

Da Redação

Foto – Cristiano Andujar/CBT