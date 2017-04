Brasil fecha o confronto contra o Equador por 5 x 0

Depois de ter conquistado a classificação no sábado com as duplas, o Brasil venceu mais dois jogos contra o Equdor neste domingo pela Copa Davis em Ambato, no Equador, e finalizou o confronto por 5 x 0.

O sorteio para a definição dos jogos para os playoffs da Copa Davis será realizado na próxima quarta-feira pela Federação Internacional de Tênis. Os duelos serão disputados entre os dias 15 e 17 de setembro. Os possíveis adversários serão Argentina, Suíça, Alemanha e República Tcheca em casa, Canadá, Rússia e Croácia fora de casa e se for o Japão haverá um sorteio para definir em qual dos dois países será o confronto.

Com a vitória do Brasil já garantida, Thomaz Bellucci entrou em quadra contra o reserva Ivan Endara. O primeiro set foi muito equilibrado com vitória no tiebreak de Bellucci por 9/7. No segundo set o brasileiro conseguiu uma quebra de vantagem e fechou por 6/4.

“O confronto foi muito difícil para o Brasil. As condições de 2.500 metros acabaram igualando muito o jogo e foi o que aconteceu nesses dois primeiros dias, ganhei no quinto set, o Thiago no quarto, o Bruno e o Marcelo tiveram um pouco mais de facilidade, mas o jogo sempre muito equilibrado. O mais importante que estamos no playoff de novo e vamos com tudo”, falou Thomaz Bellucci depois da quarta vitória brasileira.

Esta não foi apenas mais uma vitória de Thomaz Bellucci em jogos de Copa Davis. Com este resultado o atleta se iguala ao tricampeão de Roland Garros, o catarinense Gustavo Kuerten, como o terceiro jogador com mais vitórias nesta competição, com 21 no total. Agora Bellucci está atrás apenas de Thomaz Kock, com 46 e José Edson Mandarino com 41 triunfos em jogos de simples.

Thomaz Bellucci não esconde a felicidade de igualar com Gustavo Kuerten a marca de 21. “Importante poder ajudar o Brasil novamente com mais duas vitórias, sempre é gratificante saber que estamos na história do tênis brasileiro. Igualar para mim é uma honra, por tudo que ele já conquistou na Copa Davis, por tantas vitórias memoráveis que ele já teve defendendo o Brasil e, é claro, mais uma conquista na minha carreira”, afirmou o tenista número 67º do mundo.

No último jogo, o cearense Thiago Monteiro enfrentou Gonzalo Escobar e conquistou a quinta vitória para o Brasil. Depois de um primeiro set disputado, Escobar venceu no tiebreak por 7/5. No segundo set Monteiro foi mais agressivo e venceu por 6/4. No último set O brasileiro conseguiu duas quebras e fechou o jogo com mais um 6/3.

Da Redação

Foto – Crédito: Dino García