Brasil chega ao México para a disputa da Fed Cup

O Time Correios Brasil desembarcou na cidade de Metepec, no México, onde disputa a partir de segunda-feira o Zonal Americano I da Fed Cup, a Copa do Mundo do Tênis, em busca de vaga nos Playoffs do Grupo Mundial II.

A delegação brasileira viajou no fim da noite de quarta-feira no Aeroporto Internacional de Guarulhos com as tenistas Carolina Meligeni Alves e Gabriela Cé, além do capitão Fernando Roese, a fisioterapeuta Claudia Tamachiro e o chefe da delegação Paulo Moriguti.

Durante a tarde desta quinta-feira, o time brasileiro visitou e já treinou no Club Deportivo la Asunción, local que receberá os jogos da Fed Cup, em quadras descobertas de piso duro.

As tenistas Teliana Pereira e Luisa Stefani, que estão nos Estados Unidos, seguem para a cidade mexicana no fim de semana, com a tenista número 1 da equipe brasileira chegando no sábado e a estreante Luisa na manhã de domingo.

O time brasileiro conheceu nesta semana a ordem dos confrontos que disputará na primeira fase da competição, com a estreia marcada para a segunda-feira, a partir das 10h locais (14h de Brasília), contra a Colômbia, liderada pela experiente tenista Mariana Duque Mariño.

Na terça-feira, o Brasil volta a jogar no mesmo horário contra o time do México. As brasileiras folgam na quarta-feira, dia 8, e completam a fase inicial encarando a Argentina na quinta-feira e o Chile na sexta-feira.

O Time Correios Brasil está no Grupo B ao lado de México, Colômbia, Chile e Argentina, enquanto o Grupo A é formado por Canadá, Paraguai, Bolívia e Venezuela.

Fotos: Paulo Moriguti/CBT