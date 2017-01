Beth Sahão visita Cidadão do Futuro para tentar manter programa em funcionamento

A deputada estadual Beth Sahão (PT) esteve na manhã desta quarta-feira, 25, na sede do Programa “Criança, Cidadão do Futuro”. Em reunião com a presidente da entidade, Eliete Estevam Gomes, a parlamentar colocou-se a par da grave situação enfrentada pela entidade, que será obrigada a dispensar cerca de 600 alunos, devido a cortes nos repasses feitos pela Prefeitura de Catanduva.

Beth comprometeu-se a reforçar a luta em defesa da entidade, que atende a adolescentes de famílias carentes e oferece a eles capacitação profissional, encaminhando-os para o mercado de trabalho.

“Neste momento, a entidade está prestes a receber uma emenda de R$ 50 mil de minha autoria, que é para compra de equipamentos e será usada para a aquisição de novas carteiras para os adolescentes, já que as atuais são modelos infantis”, afirma Beth.

Além desta emenda, que já vinha tramitando, o Cidadão do Futuro deve receber outros recursos destinados pela deputada. “Na verdade, o governo estadual precisa pagar outras emendas minhas, que totalizam R$ 180 mil. Tenho dialogado com a Secretaria da Casa Civil para que esse recurso possa ser usado para custeio das atividades da entidade. Porém, infelizmente, o governo só aceita que o dinheiro seja utilizado para aquisição de bens para a instituição”, diz Beth.

Ela já está agendando, para as próximas semanas, uma reunião com o secretário estadual da Casa Civil, Samuel Moreira, para buscar meios de resolver o impasse. Beth também faz um apelo ao governo municipal, para que reveja seu posicionamento a respeito da questão.

“É fato que vivemos uma crise sem precedentes. Ela não ocorre só aqui, mas no Brasil todo. E reconheço que é necessário, sim, que os prefeitos recém-empossados tomem medidas para superar essa situação. Cortar investimentos é uma decisão administrativa e, muitas vezes, é a única saída que os gestores têm em mão para enfrentar a falta de recursos. Onde cortar, porém, é uma decisão política. Neste sentido é que questiono as prioridades do governo municipal”, pondera.

Beth considera equivocada a decisão da prefeitura sobre o Cidadão do Futuro. “A prefeitura pode até poupar dinheiro – se é que podemos usar esta expressão -, com essa medida. Mas eu pergunto: qual o custo social, econômico e ético de deixarmos 600 adolescentes, que vivem em situação de enorme vulnerabilidade social, soltos nas ruas, sem amparo, sem orientação, sem esperança de um futuro melhor?”, questiona.

