Bazar Beneficente em pról do HCC termina neste sábado

Termina hoje, dia 10, o Bazar Beneficente promovido pelo Clube Santa Ágatha, de Catanduva. São inúmeras peças comercializadas de toalhas bordadas em ponto cruz e patchwork, com preços que variam de R$ 5 até R$ 300. Toda a renda arrecadada será revertida para o Hospital de Câncer de Catanduva (HCC).

O bazar fica na Rua Maranhão, 756, no Centro. De acordo com Maria Joana Lopes, responsável pelo Clube Santa Ágatha, os produtos começaram a ser expostos no último dia 5.

“O nosso clube reúne-se semanalmente e, todos os anos, realizamos este bazar em prol do Hospital de Câncer de Catanduva. Nosso sentimento é o de sempre poder ajudar ao próximo, e não há melhor forma de fazer isso do que apoiando a causa do HCC”, destacou.

Uma benção do Padre Sinval marcou a inauguração do espaço que contou, também, com a participação de diversas autoridades da cidade. “As peças estão muito bonitas e com preços em conta. Vale a pena adquirir uma delas e, consequentemente, ajudar o hospital”, finalizou.

Da Redação

Foto – Notícia da Manhã