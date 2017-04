Bate-boca entre vereadores marca sessão desta terça-feira

Uma ríspida discussão entre os vereadores Wilson Paraná (PT) e Nilton Cândido (PTB) marcou a sessão ordinária da Câmara Municipal de Catanduva, na noite da última terça-feira (4).

O desentendimento ocorreu durante o pinga fogo, quando a tribuna era usada pelo vereador petista. Paraná discursava sobre o encerramento do convênio entre o Estado com a Prefeitura para o transporte de alunos da rede estadual, quando foi interrompido por Cândido.

“Chegamos nessa situação porque o sr (Parana) foi conivente com os desmandos do governo anterior” bradou Cândido. ” O sr é covarde porquê eu sempre estive do seu lado” retrucou Paraná.

Após os ânimos acirrados, os dois vereadores se acalmaram e mantiveram o ritmo normal das atividades parlamentares.

Ordem do Dia

Na ordem do dia, os vereadores rejeitaram por unanimidade ao veto do Executivo sobre o Projeto de Lei Complementar 002/2017, de autoria do vereador Wilson Paraná (PT).

Nos demais, oito foram aprovados por unanimidade e dois receberam Vistas, sendo um por dez dias e o outro pela presente sessão. Desta forma, as matérias voltam a ser discutidas pelos parlamentares nos próximos dias.

Confira a situação de cada matéria analisada durante a sessão de ontem:

1 – PL 5/2017 – Projeto de Lei

Autor: Benedito Alexandre Pereira

INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA O PROGRAMA DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Situação: Vista por dez dias.

2 – PL 15/2017 – Projeto de Lei

Autor: Maurício Gouvea

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Situação: Aprovado por unanimidade

3 – PL 16/2017 – Projeto de Lei

Autor: Maurício Gouvea

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Situação: Aprovado por unanimidade

4 – PL 17/2017 – Projeto de Lei

Autor: Benedito Alexandre Pereira

DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Situação: Aprovado por unanimidade

5 – PL 18/2017 – Projeto de Lei

Autor: Ivan Aparecido Bernardi

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DA RUA PROJETADA 12, LOCALIZADA NO BAIRRO JÚLIO RAMOS – NOVA CATANDUVA II) QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Situação: Aprovado por unanimidade

6 – PL 11/2017 – Projeto de Lei

Autor: Prefeito Municipal

AUTORIZA O EXECUTIVO ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2.017.

Situação: Vista pela presente sessão

7 – PL 12/2017 – Projeto de Lei

Autor: Prefeito Municipal

AUTORIZA O EXECUTIVO ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2.017.

Situação: Aprovado por unanimidade

8 – VET 2/2017 – Veto

Autor: Prefeito Municipal

VETO INTEGRAL AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2017, AUTÓGRAFO Nº 6.911, DE AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WILSON PARANÁ, QUE ACRESCENTA O ART. 250-A, COM INCISOS I, II, III E IV, E PARÁGRAFO ÚNICO, NA LEI COMPLEMENTAR Nº 0031, DE 17 DE OUTUBRO DE 1.996 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Situação: Rejeitado por unanimidade

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM