Basquete Catanduva confirma retorno para o Campeonato Paulista

A equipe de Basquete de Catanduva confirmou retorno às quadras com participação no Campeonato Paulista 2017, que começa em abril. A tabela de jogos está em fase de finalização, prestes a ser divulgada oficialmente. Enquanto isso, a equipe treina diariamente no Conjunto Esportivo Anuar Pachá.

Para avaliar o desempenho das jogadoras e afinar o entrosamento entre elas, amistosos foram realizados contra equipes masculinas. O resultado superou as expectativas da comissão técnica. “As jogadoras se saíram bem e mostraram que vão dar trabalho na competição. Nossa meta é brigar por classificação”, diz o presidente Gleison Begalli.

A nova formação é comandada pela ex-jogadora Fernanda Hartwig, que atuou na equipe que foi campeão Paulista e Nacional. Agora, ela vive a nova experiência de treinar o grupo. Outros nomes conhecidos da torcida local compõem o elenco: é o caso das jogadoras Nathália Burian e Fernandinha.

A maior parte da equipe é de outras cidades. Para arcar com as despesas com hospedagem, alimentação, transporte e até os subsídios das meninas, a diretoria tem buscado patrocinadores. “Assumimos o projeto por amor. Agora temos o desafio de bancar os custos. Por isso precisamos do apoio de patrocinadores”, destacou.

Da Redação

Imagem: Divulgação/Basquete Catanduva