Banco do Povo: linhas de crédito podem chegar a R$ 20 mil

O Banco do Povo Paulista, programa do Governo do Estado em parceria com prefeituras, oferece empréstimos para microempreendedores, sejam eles formais ou informais, com valores que variam de R$ 200 a R$ 20 mil. No caso de pessoas físicas, o limite de crédito é de R$ 5 mil, com parcelas divididas em até 24 meses.

O objetivo do projeto é promover geração de emprego e renda por meio da concessão de empréstimos para o desenvolvimento de pequenos empreendedores. Os valores acima de R$ 5 mil, disponibilizados apenas para pessoas jurídicas, incluindo MEI, podem ser parcelados em até 36 meses.

Podem ser financiados: abertura e regularização de empresas, compra de mercadorias e matérias-primas, compra e conserto de máquinas e equipamentos, compra e conserto de automóveis e motocicletas e compra de animais e insumos agrícolas.

Dentre os requisitos para solicitar a linha de crédito, são exigidos ao interessado desenvolver atividade produtiva nos municípios contemplados pelo Banco do Povo Paulista e, em caso de pessoas físicas, morar ou ter negócio na cidade há mais de dois anos.

O Banco do Povo Paulista está localizado no Poupatempo, na avenida Comendador Antonio Stocco, 537, no Joaquim Lopes. O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM