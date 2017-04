Balanço: em 11 anos, telefones de emergência geraram mais de 98 mil atendimentos

Vinte e quatro horas por dia. Todos os dias da semana. Os usuários que utilizam as rodovias administradas pela AB Triângulo do Sol contam, regularmente, com um telefone de emergência a cada quilômetro, que deve ser utilizado em situações de emergência e para pedidos de auxílio.

De acordo com o coordenador de manutenção da AB Triângulo do Sol, Fabiano Bovo, os aparelhos são fundamentais para agilizar o atendimento ao usuário. “Com tecnologia de telefonia digital e viva-voz, os aparelhos tem um sistema de segurança que registra os dados da rodovia e o horário da ligação, o que permite ao Centro de Controle de Operações (CCO) conhecer a localização exata de quem realiza o contato assim que é feita a discagem”, explica.

Basta o usuário apertar um botão para que a ligação seja completada e o operador que atender o telefonema poderá identificar imediatamente o ponto exato em que o usuário se encontra, agilizando o envio dos recursos necessários.

Caso necessitem, os usuários também podem contatar a AB Triângulo do Sol pelo 0800 701 16 09. Desde a instalação, em 2005 na SP-310 e em 2012 na SP-326 e SP-333, os usuários acionaram as equipes da concessionária por meio dos telefones de emergência em mais de 98 mil atendimentos, 12 mil só no ano passado.

A instalação dos aparelhos representou um investimento de cerca de R$ 10 milhões.

Estrutura tecnológica

Os telefones de emergência integram o Sistema de Rodovia Inteligente (ITS), do qual também fazem parte câmeras de monitoramento das rodovias em tempo real, painéis eletrônicos de mensagem variável e sensores de tráfego. Toda

estrutura tecnológica existente possibilita que a AB Triângulo do Sol adote medidas imediatas para melhorar a fluidez do trânsito, comunicar o usuário sobre as condições de tráfego, além de disponibilizar os recursos operacionais com eficiência.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa