Balança Comercial de Catanduva tem aumento de 44,18% entre março e abril

Dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior mostram que, no período entre março e abril, o volume de exportações em Catanduva apresentou aumento de 44.18%. As exportações somaram exatos U$ 10.795,560 milhões de dólares em março e U$ 15.565.827 em abril.

Neste período, o envio de remessas de mercadorias de Catanduva para o exterior está concentrado em produtos derivados da cana-de-açúcar e do café. Como principais destinos estão dois países asiáticos: a China, com 12,21% de participação e o Japão, com 12,16%. Itália e Rússia aparecem em seguida, com 11,29% e 7,90%, respectivamente.

Já as vendas de produtos manufaturados cresceram 5,7%, resultado influenciado pelas exportações de aviões, açúcar refinado, torneiras, válvulas e partes, autopeças, máquinas para terraplanagem, motores e geradores elétricos. Nas importações, foi registrada retração de 7,1% na média da terceira semana de janeiro em comparação com a média até a segunda semana do mês, principalmente pela queda nas compras de equipamentos mecânicos, eletroeletrônicos, químicos orgânicos e inorgânicos, plásticos e obras, instrumentos de ótica/precisão e borracha e obras.

Importações

Diferente das exportações, as importações em Catanduva apresentaram tendência de queda entre os dois meses analisados: a diminuição foi de 56,22%.

Entre os principais produtos importados, estão artigos e aparelhos ortopédicos, aparelhos e dispositivos elétricos, leite, nata, concentrados e livros de registro e contabilidade. Dos países que Catanduva mais importou está a Alemanha, China, Argentina e Estados Unidos.

