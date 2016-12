Avião russo pode ter caído por falha técnica ou humana

O Ministério dos Transportes da Rússia afirmou nesta segunda (26), que a queda de um avião militar russo neste domingo (25), no Mar Negro, aconteceu provavelmente devido a um erro do piloto ou a uma falha técnica. As informações são da Agência ANSA.

A aeronave Tupolev-155 levava 92 pessoas, entre tripulação e passageiros, e havia partido de Sóchi, na Rússia, com destino a Latakia, na Síria, onde os 64 membros do Coral do Exército Russo que estavam à bordo fariam uma apresentação na noite do Ano Novo para as tropas que estão na área. Além deles, estavam no avião outros militares e nove jornalistas

No domingo, as autoridades russas já haviam descartado a possibilidade da queda se tratar de um atentado terrorista, opção que depois foi novamente analisada. O Ministério dos Transportes russo afirmou que o piloto do avião, Roman Volkov, era muito experiente e tinha mais de 3 mil horas de voo e que a aeronave sinistrada tinha 33 anos.

De acordo com o vice-presidente da Comissão Parlamentar sobre a Política Econômica, Serghiei Kalachnikov, a idade avançada do avião não significa que o mesmo não funcionava bem. “Trinta e três anos é um bom tempo, mas não é crítico”, declarou ele à imprensa.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, decretou para esta segunda um dia de luto nacional. “Haverá uma investigação aprofundada na região da catástrofe e faremos tudo para dar apoio às famílias das vítimas”, explicou Putin.

Operação resgate

A Rússia montou uma mega operação de busca dos destroços do avião sinistrado, que envolve 32 navios, cinco helicópteros, um avião e drones. Além disso, 80 mergulhadores foram enviados à área de acidente e 100 devem serão enviados em breve.

Especialistas dizem que todos os fragmentos e destroços do avião serão recuperados do mar no prazo de uma semana, se tudo correr como esperado. Mais de três mil pessoas fazem parte da operação.

Da Agência Ansa, por meio da Agência Brasil

* Com informações da Rádio França Internacional – RFI, em Moscou