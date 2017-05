Audiência em Catanduva discutirá pulverização aérea e danos à apicultura

O deputado estadual, Padre Afonso Lobato (PV), promove hoje, no Plenário da Câmara de Catanduva, das 15 às 20 horas, audiência pública para debater a pulverização aérea e os efeitos dos agrotóxicos na apicultura. O espaço para a audiência foi reservado pelo médico e deputado federal Dr. Sinval Malheiros (Podemos-SP), que apoia o debate sobre o tema.

“A morte de abelhas é uma preocupação mundial, por gerar consequências graves para o ser humano e o meio ambiente, e que tem relação com o uso de agrotóxicos. O evento contará com a participação de apicultores de todo o Estado de São Paulo e oito especialistas sobre o assunto compondo a mesa de debate”, explica o Padre Lobato.

Na Assembleia Legislativa, Lobato é autor dos Projetos de Lei (PLs) 405 e 406/2016, que tratam justamente desse assunto. Segundo o parlamentar, a parceria com o médico e deputado Dr. Sinval Malheiros visa reunir, nessa audiência, pulverizadores, ativistas, ambientalistas, engenheiros agrônomos e apicultores, para ouvir os prós e contras sobre a questão. O Objetivo final é obter mais conhecimentos e acrescentar algumas orientações às proposituras.

O que dizem os PLs

O Projeto de Lei 405/2016 proíbe a pulverização aérea de defensivos agrícolas no Estado de São Paulo. O autor, Padre Afonso, quer estender a proibição à comercialização de tais defensivos, de insumos e equipamentos destinados à pulverização aérea; estipula multa de duas mil unidades fiscais do Estado ao produtor desses insumos e, por fim, penaliza, com apreensão e destruição, os materiais apreendidos.

Na justificativa deste projeto, argumenta que “é sabido, hoje, que menos de 1% das plantas é efetivamente atingida por este método, e os defensivos espalham-se de forma incontrolável ao sabor das correntes de ar, podendo chegar a até 32 quilômetros de distância do local de pulverização”.

Na sequência dessa argumentação, o autor lembra que a pulverização aérea pode matar abelhas e borboletas, que são imprescindíveis para a polinização de diversas culturas. “Estima-se que cerca de 40% das culturas produzidas pelo ser humano dependem desses insetos.”

Já o PL 406/2016, veda o uso de defensivos agrícolas que contenham em sua composição clotianidina, tiometoxam ou imidaclopride, isoladamente ou em associação aos seus derivados. Esses componentes foram proibidos pela União Européia desde 2013, ano em que se constatou a nocividade desses produtos para as abelhas.

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria de Imprensa