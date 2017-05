Audiência discutiu proibição da pulverização aérea no Estado

Cerca de 100 pessoas participaram nesta segunda-feira, 22, da audiência pública realizada na câmara municipal de Catanduva, com o objetivo de discutir e fornecer subsídios para o aperfeiçoamento dos projetos de lei n.º 405 e 406/2016, de autoria do deputado estadual Padre Afonso Lobato (PV).

Os projetos, que estão em tramitação na Assembleia Legislativa, proíbem respectivamente a pulverização aérea e o uso de defensivos agrícolas que contenham em sua composição clotianidina, tiometoxam ou imidaclopride, isoladamente ou em associação aos seus derivados.

“Foi uma audiência boa, em clima respeitoso e uma discussão bastante saudável”, avalia o parlamentar. A proposição dos projetos, segundo ele, tem proporcionado essas oportunidades “de ouvir e ser ouvido”. Diversos segmentos estiveram representados no evento.

“A proibição pode não ser o caminho ideal, mas regulamentar, fiscalizar e punir quem está em desacordo com a lei são atitudes que precisam ser tomadas. O problema existe e se as abelhas estão morrendo é porque alguém não está respeitando a legislação”, diz Padre Afonso.

O parlamentar afirma, no entanto, que é preciso continuar o diálogo e alguma providência precisa ser tomada. “Não podemos fazer de conta que está tudo bem”, afirma. Uma nova reunião, dessa vez apenas com os representantes dos segmentos diretamente interessados no assunto, foi agendada para o próximo dia 13 de junho.

Nessa reunião serão avaliadas as duas audiências já realizadas – a primeira foi em março, na Assembleia – e discutidos os próximos passos e o que pode ser feito para melhorar os projetos de lei, que continuam tramitando na Casa.

“Como está não dá para ficar, pois elo mais fraco dessa corrente têm sido os apicultores e o impacto negativo não é só sobre a apicultura, mas também sobre a saúde e sobre a fauna e a flora”, finaliza.

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria de Imprensa