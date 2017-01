Atletas e ex-atletas articulam retomada do basquete feminino em Catanduva

Armadora Natália, com passagem importante pela Seleção Brasileira, já estaria fechada com Catanduva

Um grupo de jogadoras e ex-jogadoras tem articulado para tentar retomar a equipe de basquete feminino de Catanduva. A equipe, que contaria com apoio da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo (Smelt), pode entrar em quadra já para a disputa do Campeonato Paulista, que começa em março.

Duas atletas já estariam apalavradas com a equipe: a armadora Natália Burian e a lateral Sara Dutra. Para formar o elenco – que precisaria de 12 jogadoras, além da Comissão Técnica – a Smelt vai realizar uma seletiva com jogadoras da cidade. A ‘peneira’ está marcada para o dia 4 de fevereiro, em dois períodos: das 9 às 12 horas e das 14h30 às 17 horas, no Conjunto Esportivo Anuar Pachá.

As interessadas em participar devem ter entre 19 e 22 anos. As inscrições serão feitas no local da seletiva, sem nenhum custo. A orientação da Smelt é que as meninas se apresentem com roupa adequada para a prática esportiva.

A ex-jogadora Fernanda Hartwig, que agora integra a diretoria da equipe, está envolvida nos preparativos. Fernanda fez parte do time que se tornou campeão nacional, há oito anos. “Havia um clamor da população para a volta do basquete. Agora acreditamos que esse sonho está prestes a ser concretizado. Estamos bem motivadas para que isso aconteça”, comenta.

Outra meta das participantes é somar patrocinadores para manutenção das atividades. A previsão de custo mensal gira em torno de R$ 20 mil. “Estamos com parcerias fechadas, mas precisamos agregar mais empresas locais a esse projeto. Nos contatos, a receptividade tem sido muito boa”, destaca.

Da Redação, com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura

Foto – Wander Roberto/Confederação Brasileira de Basquete