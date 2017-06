Atleta é destaque no Circuito Paulista de Xadrez

O atleta Cícero Antonio de Oliveira, 76 anos, da Coordenadoria de Inclusão Social, é destaque no Circuito Paulista de Xadrez para Deficientes Visuais. Ele representou Catanduva na competição e garantiu a 6ª colocação no quadro geral.

Conforme o histórico de participação, os enxadristas se enfrentaram em quatro partidas. Cícero somou duas vitórias e sofreu duas derrotas.

Essa foi a terceira etapa do campeonato. O evento foi realizado no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, espaço construído para as Paralimpíadas do Rio, em 2016. A quarta e última fase será no final do ano.

O desempenho do atleta é resultado de sua dedicação e amor ao xadrez. Ele dedica parte do tempo aos treinos e tem ensinado a prática da modalidade a três deficientes visuais que participam de atividades na Coordenadoria de Inclusão Social. Para as aulas, Cícero utiliza seu próprio tabuleiro de xadrez adaptado.

Tabuleiro

O xadrez teve de sofrer algumas adaptações para a prática das pessoas com deficiência visual. Passou a ser jogado com o toque das mãos, condição que permite ao enxadrista entender a partida e montar sua estratégia.

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria de Imprensa