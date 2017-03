Ateliê Amor ao próximo entrega nova doação ao HCC

O Grupo de Colaboradoras do Hospital de Câncer de Catanduva (HCC), através do Ateliê Amor ao próximo, entregou ao presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, José Carlos Rodrigues Amarante recibo de depósito de R$ 4.000,00.

Criado em setembro de 2016, o ateliê “Amor ao Próximo” já doou R$ 15.624,00 ao HCC, fruto da venda de artesanato e de artigos confeccionados pelo grupo com os retalhos de tecidos encaminhados pela Dudalina. Dr. Amarante, novamente declarando sua admiração pelo trabalho realizado, disse que não se cansa de agradecer ao grupo.

A Coordenadora Lourdinha Fávero informou que com os kits recebidos são produzidas bolsas, jogos americanos e kits manicure que levam a etiqueta do Instituto Duda & Adelina. O grupo confecciona, ainda, guirlandas e árvores de Páscoa, sousplat, descansa travessa de sizal e madeira, anjos de crochê e pérola de São Peregrino (protetor dos pacientes com câncer), entre outros produtos.

O ateliê Amor ao próximo está instalado em uma sala cedida pelas Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) e as colaboradoras se reúnem as segundas e quartas-feiras à tarde. Os contatos devem ser feitos pelo fone 17 – 3523-7579.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/FPA