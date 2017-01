ARTIGO: Saber Brincar

Saber Brincar

Por Álvaro Fernando

O saber brincar durante o diálogo tem o poder de aproximar as pessoas. A brincadeira tem um efeito transformador na atmosfera da conversa. O bom humor é uma qualidade bem-vinda.

Tenho plena consciência da importância do resultado positivo de um negócio ou operação, mas o que defendo é que o foco só no resultado não lhe deixa mais perto do seu objetivo. O foco só no resultado leva para segundo plano a atenção no processo, e isto é sempre fundamental para o desempenho dos envolvidos. Uma equipe de alto impacto é aquela onde um é sensível às dificuldades do outro.

Se você tiver a oportunidade de estudar mais a fundo a obra de grandes pensadores vai perceber que invariavelmente em algum momento ele vai dizer algo como: “por que você deveria se preocupar tanto em controlar as coisas? Olhe para si e para o mundo à sua volta e não se leve tão a sério”.

O tom de austeridade que alguns líderes impõem às suas equipes promove o medo e inibe a participação. Líderes que sabem brincar e promovem um relacionamento leve entre as pessoas são encorajadores e extraem aquilo que cada um tem de melhor.

Não estou dizendo para você chegar em seu trabalho botando apelido nos outros, contando piadas e fazendo gracinhas. Não é por aí. Por favor, nem pense nisso.

Atente-se para a ideia de estabelecer um conversa que se apoie na leveza e estará atuando no campo do saber brincar. Saber Brincar mantém o foco no assunto objeto do trabalho, no processo e no resultado.

Brincar melhora o nosso trabalho, estimula a criatividade, aumenta a nossa abertura para mudanças, melhora nossa capacidade de aprendizado e aumenta a produtividade.

Ao contrário do que pensam alguns desavisados, os líderes que sabem brincar não são desrespeitados por seus colaboradores. Eles são considerados como referência para a sua equipe porque justificam a posição que ocupam através do conhecimento. A grande diferença entre autoridade e liderança.

* Alvaro Fernando é autor do livro “Comunicação e Persuasão – O Poder do Diálogo”, no qual demonstra a importância comunicacional de virtudes como propósito de vida, altruísmo e generosidade. Fernando é premiadíssimo compositor de trilha sonora, vencedor de três leões em Cannes, duas medalhas em New York Festival e três estatuetas no London Festival. Há mais de 25 anos no mercado, atua com os principais anunciantes dentro e fora do país. Desde 2013, atua como palestrante e consultor sobre comunicação.