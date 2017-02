Ariranha irradia Cultura para toda região em fevereiro

O projeto Folclore em Cena já celebrou as culturas populares do interior paulista e do Brasil em Barretos e em Rincão. Agora, antes dessa rica Caravana chegar a Ubatuba (em abril), será a vez de Ariranha receber o projeto, realizado pelo Ministério da Cultura e AGCIP, através da Lei Rouanet, com patrocínio do Açúcar Caravelas – Grupo Colombo e apoio da Prefeitura e da Câmara de Ariranha.

O evento acontece de 22 a 28 de fevereiro, durante todo o dia, na Praça Higino Hernandes, no centro.

Ariranha, com sua arte, já fez bonito em outras etapas, sobretudo com o teatro da Cia. Ó do Borogodó. “Conta, Contadora!” e “A Lenda” animaram e emocionaram muitos espectadores pela região. Agora, com “A Velha de Barro”, será a vez da trupe se apresentar “em casa”.

Música, roupas e personagens do folclore integram a programação, inteiramente gratuita, com contação de histórias, além de filmes sobre cultura e personagens populares, com foco principal em crianças e adolescentes: isso acontece no espaço Tenda da Lenda, que ainda contará com trocas de livros e apresentações das trupes Olhos D’Arte (Araraquara) e Encantar Produções (Sertãozinho).

Interessados poderão aprender a técnica de desenhos, com variados elementos transformados em pó, da areaiografia. Quem ministra é o artista plástico Elio Floriano, responsável pela técnica que tornou Matão uma das cidades mais famosas no Brasil quando dos desenhos de rua no período de Corpus Christi.

Os palhaços Salgadinho e Pistolinha (Sertãozinho) também farão a alegria do público, que interage com eles nos engraçados números.

No palco, variedades musicais chamarão a atenção: além da Banda N’Ativa (Catanduva), a bateria-show da Escola de Samba Aruanda Brasil (Barretos) estará presente, além do Bloco do Simprinho (Ariranha) com marchinhas de Carnaval e o sertanejo raiz de Zé Moreno & Montenegro (Ariranha) e Guilherme Tenório – Violeiro e Cantador (Ribeirão Preto).

Ainda vale o destaque para as danças parafolclóricas do GODAP que ajudarão na sensibilização do público para o Folclore em Cena, ao se apresentarem nas ruas da cidade e para a tradicional Folia de Reis “Estrela do Oriente”, uma das maiores tradições ariranhenses.

Foto – Divulgação/Cartaz do Evento