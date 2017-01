Ari Enfermeiro diz que não levará “desavenças para o amanhã” após confusão com Davoli

Depois da troca de agressões ao final da cerimônia de posse dos vereadores e do prefeito de Catanduva, o presidente da Câmara, Ari Enfermeiro (PEN), não deve formalizar uma representação por quebra de decoro contra Amarildo Davoli (PSB). Pelo menos, esse foi o tom utilizado por ele em sua primeira declaração após o imbróglio do último domingo.

Em entrevista a emissora TV TEM de Rio Preto (afiliada da Rede Globo), Ari Enfermeiro considerou que sua vitória representou uma adversidade para Davoli. “Foram diversas conversas que tivemos e por consenso, para manter a harmonia na casa, decidimos (por seu nome). Não levo essa desavença para o amanhã e como presidente, gostaria de estabelecer um clima de harmonia com o outro vereador”, declarou.

Nas últimas semanas, um grupo que contava com apoio do prefeito Afonso Macchione (PSB) fechou um acordo em torno do nome de Cidimar Porto (PMDB) para a presidência da Câmara. Ari Enfermeiro fazia parte desse grupo, mas na hora da votação ele recebeu a maioria dos votos dos demais vereadores.

“Negociamos por duas semanas e ele sempre disse que votaria com o nosso grupo e na hora ele acabou mudando. Isso é traição”, disse Davoli, também em entrevista a emissora TV TEM.

Além do próprio voto, Ari recebeu os votos de Daniel Palmeira, Luis Pereira, Onofre Baraldi, Gaúcho, Ditinho Muleta e Wilson Paraná. A mesa diretora da Câmara será composta por Wilson Paraná, eleito vice-presidente, Daniel Palmeira primeiro-secretário e Ditinho Muleta segundo-secretário.

