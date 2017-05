Arca promove encontro de carros antigos no domingo 21

A Associação de Antigomobilistas da Região de Catanduva (Arca), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, realiza no próximo domingo, dia 21 de maio, das 9 às 12 horas, mais um Encontro de Antigomobilistas. O evento é gratuito e será realizado na Praça 9 de Julho, no Centro.

São carros antigos, de diversas marcas e estilos, que estarão expostos, gratuitamente, no local. O objetivo é fazer com que apreciadores e admiradores de veículos antigos tenham a oportunidade de conhecer e trocar informações sobre os modelos.

Além disso, o evento proporciona o resgate e a preservação do acervo existente em Catanduva. O trabalho é realizado desde 2004, ano de fundação da Arca.

O Encontro de Antigomobilistas é realizado sempre no terceiro domingo de cada mês. São expostos entre 25 e 50 carros a cada encontro e participam colecionadores de Catanduva e toda a região.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM