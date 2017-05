Após vencer na estreia, sub-20 do Novorizontino enfrenta o Botafogo-SP

A equipe sub-20 do Grêmio Novorizontino, após vencer na estreia do Campeonato Paulista, vai até Ribeirão Preto para enfrentar o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em partida válida pela segunda rodada da competição.

Para o lateral Diego Justen, a estreia ficou para trás. “Fizemos uma boa partida no primeiro jogo e agora temos um adversário forte fora de casa. A expectativa é a melhor possível. Temos que ir até Ribeirão Preto confiantes no nosso trabalho para conquistar os três pontos”, afirmou.

O técnico da equipe, Willian Sander, falou sobre a segunda partida do Novorizontino na competição. “Temos que estar ligados, porque se trata de uma grande equipe. Acredito que será uma grande partida. Trabalhos muito durante a semana para seguir na nossa evolução e fazer um bom jogo em Ribeirão.”

Após enfrentar o Botafogo-SP, a equipe volta a atuar em Novo Horizonte no próximo sábado (20), quando enfrenta o Batatais, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi.

Foto: Jonatan Dutra/Grêmio Novorizontino