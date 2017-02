Após segundo WO, Grêmio Catanduvense deve ser excluído da Série A-3

Mais um triste capítulo na história do futebol profissional de Catanduva foi escrito durante este final de semana. Uma polêmica envolvendo a não liberação do Estádio Municipal Sílvio Salles e o consequente impedimento do Grêmio Catanduvense de Futebol em disputar seus jogos em casa, levou a equipe a sofrer seu segundo W.O. no Campeonato Paulista da Série A-3.

Com isso, o time deve ser excluído do torneio e automaticamente rebaixado para a Quarta Divisão do Futebol Paulista. O Bruxo não teve condições de receber jogo contra o São Carlos, ontem (19), que estava marcado para as 10 horas.

Além da desclassificação, a diretoria da equipe terá de pagar uma multa e corre o risco, inclusive, de ser banido definitivamente dos clubes associados da Federação Paulista de Futebol (FPF).

O impasse envolveu a falta de um laudo que teria de ser entregue pela Polícia Militar, que considerou o local sem condições de receber público. O Estádio, que é municipal, passou por uma reforma nos últimos dias mas não o suficiente para sediar partida de futebol profissional.

A assessoria de imprensa do clube ainda não emitiu nenhum comunicado oficial sobre o ocorrido. No entanto, a direção do clube atribuiu a responsabilidade da exclusão por parte da Polícia Militar (leia aqui). O comando da polícia divulgou uma nota, logo em seguida, rebatendo as acusações (leia aqui).

O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da FPF ainda não emitiu parecer sobre o caso.

Da Redação

Foto – Divulgação/Facebook Grêmio Catanduvense