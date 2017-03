Após nova derrota, Rodrigo Deião deixa comando do Grêmio Catanduvense

Após mais uma derrota, o técnico Rodrigo Deião não vai mais comandar o Grêmio Catanduvense no Campeonato Paulista da Série A-3. O treinador comunicou a diretoria do clube sobre a intenção de deixar a equipe após o revés por 3 a 1 diante do Grêmio Osasco, na manhã deste domingo.

Esta foi a terceira passagem de Deião no comando do time catanduvense. Este ano, ele chegou para substituir Sérgio Santos e deixará o clube tendo conquistado apenas uma vitória.

“Agradeço a toda diretoria, Alemão e Maurício, pela oportunidade. Estou deixando o comando técnico do Grêmio Catanduvense neste domingo. Tentamos, lutamos e fizemos tudo que podia ser feito, mas isso é futebol. Desde já o meu obrigado a todos que estiveram juntos nessa caminhada”. A equipe está na vice-lanterna da A-3, com apenas três pontos.

O Grêmio volta a campo já nesta quarta-feira (15), quando receberá o Monte Azul. O confronto será no Estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro, já que o Sílvio Salles segue interditado pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Da Redação

Foto – Assessoria/Grêmio Catanduvense